Матч между «Ниццей» и «Марселем» прервали из-за драки болельщиков с игроками

Матч чемпионата Франции остановили из-за драки футболистов с болельщиками. Инцидент произошел в ходе встречи клубов «Марсель» и «Ницца».

Чрезвычайная ситуация началась с броска бутылки на поле. Игрок «Марселя» Димитри Пайет подобрал бутылку, брошенную в его сторону, и откинул обратно в сторону трибун.

Оскорбленные этим болельщики «Ниццы» забросали футбольное поле бутылками, а после прорвались на газон. Между игроками и фанатами завязалась потасовка. Ситуация накалилсь настолько, что главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли попытался напасть на игрока «Ниццы» Жан-Клера Тодибо, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Другим членам тренерского штаба удалось удержать коллегу от рукоприкладства. Встречу пришлось остановить на счете 1:0 в пользу «Ниццы» .