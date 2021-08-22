«Юнармия» расширила свою экспозицию в рамках форума «Армия-2021»

«Юнармия» расширила свою экспозицию в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр. Она состоит из уже известной «Юнармейской карусели», в рамках которой юные зрители делятся на команды и проходят испытания по направлениям Движения. А также из комплекса юнармейского многоборья «Личный зачет», где каждый участник сможет пройти настоящие испытания, преодолев свои страхи.

«Юнармейская карусель» будет работать на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот». Это тематический павильон, рассказывающий о жизни самого популярного молодежного Движения страны. Площадка компактно разделена по зонам, что позволит с удобством посмотреть все секции и примерить на себя роль медика, журналиста, военного, танцора и даже киберспортсмена.

«Сложно уместить в одном павильоне весь огромный объем работы "Юнармии" но мы все-таки постарались это сделать, включив в программу наши самые лучшие и передовые идеи. У нас не будет скучно – и взрослые, и дети обязательно найдут для себя то, что подарит им новые знакомства, впечатления, знания и хорошее настроение. К тому же это прекрасная возможность получить подарки на память, поучаствовав в наших конкурсах и викторинах», - отметил заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Антон Кузнецов.

Гостей юнармейской карусели будут встречать юнкоры, которые по окончании форума создадут документальный фильм. Любители киберспорта смогут проверить свои силы на площадке соревнований с использованием технологий виртуальной реальности. В программу также включен радиоуправляемый танковый биатлон. В июне 2021 года завершил свое путешествие по России поезд «Мы - армия страны! Мы - армия народа», в составе которого был и юнармейский вагон. Статистика показала, что танковый биатлон стал самой популярной секцией. Причем как среди детей, так и среди взрослых.

Интеллектуалам тоже будет, чем заняться в зоне «Юнармии». Специально для них предусмотрено несколько интерактивов. В секции «Юнтех» участники Движения представят зрителям выставку своих достижений в науке и социальном проектировании. «Эрудитам» организаторы предлагают проверить себя в исторической викторине. А посетителям секции «Краеведение» кроме знаний понадобится еще и быстрота реакции – на этой площадке будут на скорость собирать спиллс-карты.

Что касается юнармейского многоборья, то проявить себя в «Личном зачете» можно на радиоуправляемом «Танковом биатлоне» и на условном минном поле, с луком в руках и в мобильной тепло-дымовой камере. Все испытания максимально приближены к реальным, поэтому для многих это может быть преодолением себя.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 850 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.