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В пункте базирования кораблей ТОФ во Владивостоке прошла церемония открытия конкурса «Кубок моря»

Кира Карон
Денис Ивлев
06:19 22.08.2021
Торжественная церемония открытия конкурса состоялась под руководством начальника Управления боевой подготовки Военно-Морского Флота России контр-адмирала Олега Королева.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Во Владивостоке в пункте базирования кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) на 33 причале прошла церемония открытия международного конкурса по морской выучке «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

Торжественная церемония открытия конкурса состоялась под руководством начальника Управления боевой подготовки Военно-Морского Флота (ВМФ) России контр-адмирала Олега Королева.

В международных соревнованиях участвуют экипажи кораблей ВМФ Российской Федерации, Военно-морских сил (ВМС) Социалистической Республики Вьетнам и ВМС Китайской Народной Республики.

С 23 августа начинаются основные этапы конкурса, среди которых: первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке и третий — соревнование по морской выучке.

Военно-морской флот России представит экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота, от ВМС Социалистической Республики Вьетнам участвует ракетный фрегат «Куанг Чунг», а от ВМС Китайской Народной Республики - корабль «Гуаньюань».

Закрытие конкурса запланировано на 29 августа.

Одними из основных целей конкурса являются укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, обмен опытом и повышение уровня профессиональной выучки участников.

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