Замминистра обороны РФ поздравил китайских коллег с 94-й годовщиной образования НОАК

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин поучаствовал в конференции в честь 94-й годовщины образования Народно-освободительной армии КНР, проведенной в онлайн-формате. В рамках мероприятия он поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в России Чжана Ханьхуэя и атташе по вопросам обороны при Посольстве Китая в Российской Федерации генерал-майора Куй Яньвэя с праздником.

Замминистра указал, что две страны уже много лет связывает уважение, дружба, взаимный учет интересов, стремление к успешному сотрудничеству, а также общее видение в рамках важнейших международных вопросов. Он добавил, что сотрудничество стран в военной сфере имеет высокую динамику и высокую интенсивность контактов.

«Совместная деятельность наших оборонных ведомств включает комплекс мероприятий политического, экономического, военного и военно-технического характера, направленных на укрепление обороноспособности и национальной безопасности двух стран», - обозначил Фомин.

Генерал-полковник выделил Китай как одного из активнейших участников Армейских международных игр и постоянного партнера по мероприятиям боевой подготовки. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. В завершении, он поздравил китайских военнослужащих Народно-освободительной армии КНР с праздником и пожелал успехов в стараниях на благо своей страны.