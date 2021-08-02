Жителей ЦФО предупредили об аномальной жаре в понедельник

В центральной части Европейской России ожидается приход аномально жаркой погоды в понедельник. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, обозначив, что 2 августа станет самым жарким днем недели.

По словам синоптика, столбики термометра поднимутся на 4-5 градусов выше нормальных значений. Температура местами будет доходить до 30 градусов. На небе в это время будет наблюдаться заметная облачность с прояснениями.

«Воздух насыщенный влагой и теплый», - указал специалист.

Начиная со вторника, как объяснил Вильфанд, теплые воздушные массы сменятся холодными. До конца недели температуры будут колебаться у отметки 24 градуса. Серьезных осадков в данный период не прогнозируется. Об этом пишет РИА Новости.