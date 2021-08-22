Инфекционист предупредила о риске появления онкологии из-за герпесвируса

При планировании беременности обязательным этапом должна являться сдача анализов на наличие антител к герпесвирусам, а в частности - к цитомегаловирусу. Такую рекомендацию дала врач-инфекционист Инфекционной клинической больницы №2 Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Сергеева.

В случае, если женщина ранее не встречалась с данным возбудителем, то заражение на ранних сроках беременности, по словам специалиста, приводит к внутриутробному заражению плода. Подобное развитие событий может привести к прерыванию беременности либо к рождению ребенка с множественными отклонениями. Наличие антител является знаком большей безопасности вынашивания плода.

Другой вид герпесвируса - герпесвирус четвертого типа - может способствовать развитию у человека онкологического заболевания. Как объяснила Сергеева, вирус Эпштейна-Барр способен приводить к появлению рака, связанного с кровеносной или лимфатической системой.

«Но это не значит, что у каждого, кто перенес Эпштейн-Барр, возникает онкология», - уточнила медик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Врач обозначила, что всем пациентам, перенесшим заболевания, вызванные подобными вирусами, следует около полугода после болезни наблюдаться у инфекционистов. Некоторым людям также может оказаться необходимо пройти диспансеризацию.