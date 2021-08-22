В стране и мире В «Артеке» развернули километровый флаг России Валентина Пескова Акция приурочена ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа. © Фото: Артем Житенев РИА Новости Читайте нас на: Российский триколор длиной в тысячу метров развернули на набережной международного детского центра «Артек» в Крыму. Акцию под лозунгом «В единстве - сила, а в силе единства - победа» в международном детском центре приурочили ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа. «С таким лозунгом артековцы и вожатые развернули на набережной детского центра триколор длиной в тысячу метров», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы детского лагеря. В акции приняли участие 600 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика