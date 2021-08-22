В «Артеке» развернули километровый флаг России
Акция приурочена ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа.
© Фото: Артем Житенев РИА Новости
Российский триколор длиной в тысячу метров развернули на набережной международного детского центра «Артек» в Крыму.
Акцию под лозунгом «В единстве - сила, а в силе единства - победа» в международном детском центре приурочили ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа.
«С таким лозунгом артековцы и вожатые развернули на набережной детского центра триколор длиной в тысячу метров», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы детского лагеря.
В акции приняли участие 600 человек.