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Психолог объяснил, как не стать жертвой мошенничества с банковской картой

Анна Берестовая
05:01 22.08.2021
Психолог объяснил, как защитить данные банковской карты от опытных жуликов.
Психолог объяснил, как не стать жертвой мошенничества с банковской картой
© Фото: pixabay.com
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Несмотря на большое количество информации о способах мошенничества с банковскими картами и постоянные предупреждения, все еще встречаются случаи, когда жулики обманом добывают у людей информацию о CVV-кодах, номерах и других данных карт. Врач-психиатр и психолог Александр Федорович рассказал, как не забывать о безопасности при контакте с опытными манипуляторами.

По мнению специалиста, поможет задуматься в нужный момент человеку крупная надпись на банковской карте «не называйте никому эти данные». Особенно стоит обратить внимание на код.

«Если человек возьмет карточку, а там это будет написано, то он задумается», - подметил психолог в интервью радио Sputnik.

Такой надписью можно обзавестись, используя стикер. Эта мера особенно необходима пожилым людям. Радикальным образом, как считает эксперт, защитить старшее поколение мог бы помочь полный запрет обзвона сотрудниками банков людей старше определенного возраста. Тогда они наверняка бы понимали, что звонок «из банка» может поступить только от злоумышленников.

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