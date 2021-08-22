В Атлантическом океане зафиксировали мощное землетрясение
В южной части Атлантического океана произошло землетрясение магнитудой 6,9.
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В Атлантической океане в области Южных Сандвичевых островов зарегистрированы мощные подземные толчки магнитудой 6,9. Соответствующую информацию сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов.
Землетрясение с очагом, располагающимся на глубине 10 километров, произошло в 03.45 по московскому времени. Эпицентр стихийного бедствия располагался в 2,5 тысячи километров от ближайших населенных территорий Огненной Земли в Аргентине.