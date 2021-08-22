В Атлантическом океане зафиксировали мощное землетрясение

Землетрясение с очагом, располагающимся на глубине 10 километров, произошло в 03.45 по московскому времени. Эпицентр стихийного бедствия располагался в 2,5 тысячи километров от ближайших населенных территорий Огненной Земли в Аргентине.

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