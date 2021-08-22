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Гидрограф Северного флота продолжит изучать затонувший в Карском море ледокольный пароход «Вайгач»

Марк Бернардини
02:09 22.08.2021
Гидрограф Северного флота «Ромуальд Муклевич» продолжит изучение затонувшего в Карском море ледокольного парохода «Вайгач».
Гидрограф Северного флота продолжит изучать затонувший в Карском море ледокольный пароход «Вайгач»
© Фото: Минобороны России
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Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» совершило переход Карским морем в район порта Диксон. На переходе специалисты Северного флота осуществляли маршрутные промеры малоизученных морских районов.

Предполагается, что в районе порта Диксон в рамках очередного этапа комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» научно-исследовательской группой «Ромуальда Муклевича» будут продолжены работы на обнаруженном в 2020 году ледокольном пароходе «Вайгач».

Ранее «Ромуальд Муклевич» выполнил ряд океанографических исследований в акватории Баренцева моря, а также в районе Новой Земли в губе Белушья, где была найдена немецкая донная мина военных времен, и в проливе Югорский шар.

Научно-исследовательская группа подтверждила координаты ранее обнаруженных силами поисково-спасательного обеспечения большого охотника «БО-224», подводной лодки Д-3 «Красногвардеец», а также немецких подводных лодок U-307 и U-387.

Комплексной экспедицией Северного флота и Русского географического общества в прошлом году один из затонувших в Карском море объектов был идентифицирован как ледокольный пароход «Вайгач». В 2020 году обследования затонувшего объекта специалистами Северного флота проводились в два этапа. На первом этапе с использованием гидролокатора бокового обзора «C-MAX» и магнитометра «МИНИМАГ – М» осуществлялся первичный осмотр заданной акватории на предмет наличия объекта. На втором этапе для дополнительного обследования объекта использовался телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Марлин – 350».

По косвенным признакам был сделан вывод, что объект, затонувший у мыса Ефремов камень, является ледокольным судном «Вайгач», которое в сентябре 1918 года наткнулось на подводный риф во время перехода из Архангельска в устье реки Енисей.

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