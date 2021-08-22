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Под звуки оркестра и рев моторов: в Иране открыли конкурс АрМИ «Мастер-оружейник»

Алексей Курильченко
22:06 22.08.2021
В Иране прошла церемония открытия конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ 2021
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На полигоне военного училища Противовоздушной обороны и Артиллерии, расположенного на территории иранского города Шахиншехр, прошла церемония открытия конкурса среди оружейников «Мастер-оружейник» АрМИ 2021. В нем принимают участие команды из четырех стран. Конкурс впервые проводится на территории Ирана.

© Минобороны РФ

Перед началом церемонии конкурсантам и гостям показали видеоролик с тренировками команд стран-участниц. На открытие присутствовали командующий армией в провинции Исфахан Исламской Республики Иран бригадный генерал Мохсен Азарафруз, Генеральный консул РФ в Исфагане Борис Бурмистров и губернатор города Исфахан.

В ходе церемонии торжественного открытия отряд специального назначения полиции Ирана выступил с показательным выступлением по рукопашному бою. Свое мастерство гостям праздника продемонстрировали военнослужащие мотобатальона Исламской Республики Иран, участники военного оркестра, творческие коллективы принимающей стороны.

© Минобороны РФ

Первый из пяти этапов пройдет 23 августа. Участники вывезут с условного поля боя вышедшую из строя 122-мм гаубицу Д-30, совершат четырехкилометровый марш с преодолением кургана, брода и других препятствий, а также выполнят ремонт орудия и контрольный выстрел.

Российскую команду на международном конкурсе «Мастер-оружейник» представила команда Пензенского артиллерийского инженерного института, завоевавшая первое место во всеармейском этапе конкурса специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения, который проходил с 27 июня по 2 июля на полигоне Константиновка. В конкурсе помимо российских военнослужащих принимают участие команды Республики Вьетнам, Республики Узбекистан и Исламской Республики Иран.

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