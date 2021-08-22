Под звуки оркестра и рев моторов: в Иране открыли конкурс АрМИ «Мастер-оружейник»

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Перед началом церемонии конкурсантам и гостям показали видеоролик с тренировками команд стран-участниц. На открытие присутствовали командующий армией в провинции Исфахан Исламской Республики Иран бригадный генерал Мохсен Азарафруз, Генеральный консул РФ в Исфагане Борис Бурмистров и губернатор города Исфахан.

В ходе церемонии торжественного открытия отряд специального назначения полиции Ирана выступил с показательным выступлением по рукопашному бою. Свое мастерство гостям праздника продемонстрировали военнослужащие мотобатальона Исламской Республики Иран, участники военного оркестра, творческие коллективы принимающей стороны.