Под звуки оркестра и рев моторов: в Иране открыли конкурс АрМИ «Мастер-оружейник»
В Иране прошла церемония открытия конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ 2021
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
На полигоне военного училища Противовоздушной обороны и Артиллерии, расположенного на территории иранского города Шахиншехр, прошла церемония открытия конкурса среди оружейников «Мастер-оружейник» АрМИ 2021. В нем принимают участие команды из четырех стран. Конкурс впервые проводится на территории Ирана.
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