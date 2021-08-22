Армия В Брестской крепости открыли три конкурса АрМИ-2021 Алексей Курильченко В Белоруссии дан старт трем международным конкурсам VII Армейских международных игр. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Белоруссии на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-Герой» прошла торжественная церемония открытия международных конкурсов «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и «Уверенный прием» VII Армейских международных игр, в которых примут участие команды из 17 стран. © Минобороны РФ В торжестве приняли участие начальник Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич, командующий ССО ВС Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко, первый заместитель начальника Главного управления связи Генштаба ВС РФ Валерий Тишков и заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ Александр Матовников. Участники торжественной церемонии возложили цветы к мемориалу погибшим защитникам Брестской крепости и почтили их память минутой молчания. © Минобороны РФ Вооруженные Силы России представлены во всех трех конкурсах. Российскую команду на международных соревнованиях мастеров меткой стрельбы представят лучшие снайперы спецподразделений Восточного и Западного военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации - победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж-2021». Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях участвуют команды Росгвардии и ДОСААФ России. © Минобороны РФ В состязаниях групп спецназа «Полярная звезда» Россию будут представлять лучшие разведчики спецподразделений Воздушно-десантных войск. На внеконкурсной основе в соревнованиях примет участие команда Росгвардии. На конкурсе специалистов связи Россию представят победители всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика