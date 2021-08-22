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В Брестской крепости открыли три конкурса АрМИ-2021

Алексей Курильченко
20:46 22.08.2021
В Белоруссии дан старт трем международным конкурсам VII Армейских международных игр.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Белоруссии на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-Герой» прошла торжественная церемония открытия международных конкурсов «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и «Уверенный прием» VII Армейских международных игр, в которых примут участие команды из 17 стран.

© Минобороны РФ

В торжестве приняли участие начальник Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич, командующий ССО ВС Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко, первый заместитель начальника Главного управления связи Генштаба ВС РФ Валерий Тишков и заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками  ВС РФ Александр Матовников.

Участники торжественной церемонии возложили цветы к мемориалу погибшим защитникам Брестской крепости и почтили их память минутой молчания.

© Минобороны РФ

Вооруженные Силы России представлены во всех трех конкурсах. Российскую команду на международных соревнованиях мастеров меткой стрельбы представят лучшие снайперы спецподразделений Восточного и Западного военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации - победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж-2021». Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях участвуют команды Росгвардии и ДОСААФ России.

© Минобороны РФ

В состязаниях групп спецназа «Полярная звезда» Россию будут представлять лучшие разведчики спецподразделений Воздушно-десантных войск. На внеконкурсной основе в соревнованиях примет участие команда Росгвардии.

На конкурсе специалистов связи Россию представят победители всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием».

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