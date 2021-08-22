Более 60 экипажей: в Рязани торжественно открыли конкурс АрМИ «Авиадартс»

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После открытия конкурса прошла жеребьевка мишеней для экипажей, участвующих в Международном конкурсе «Авиадартс-2021». Экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации «слепым жребием» выбрали цели для ракетного и пушечного вооружения.

«Всего в конкурсе задействовано более 60 экипажей 13-ти типов самолетов и вертолетов. В его программу включены 7 номинаций, насыщенных сложными элементами пилотирования, навигации, боевого применения авиационных средств поражения», - добавил он.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» пройдет в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В конкурсе задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Участвуют команды России, Китая и Белоруссии.