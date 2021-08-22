Более 60 экипажей: в Рязани торжественно открыли конкурс АрМИ «Авиадартс»
На аэродроме Дягилево состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса «Авиадартс» Армейских международных игр-2021.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В Рязани на аэродроме Дягилево состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Авиадартс». В открытии приняли участие командующий ВВС - заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов, руководители делегаций стран-участниц, представители областной и городской администрации, ветераны ВВС и юнармейские отряды.
«В этом году в конкурсе принимают участие лучшие военные летчики России, Белоруссии и Китая. В непростой мировой обстановке это служит ярким стремлением наших стран к дальнейшему развитию партнерских и доверительных отношений в военной сфере», - отметил генерал-лейтенант Сергей Дронов.
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