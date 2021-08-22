Участники завершили подготовку к конкурсу АрМИ-2021 «Полярная звезда» в Белоруссии

Участники завершили подготовку к конкурсу АрМИ-2021 «Полярная звезда», который в этом году проводится в Белоруссии.

Финальные занятия по подготовке проходили на базе 38-й десантно-штурмовой бригады Белоруссии. Готовились команды из девяти стран - России, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана и Узбекистана.

Подразделения сил специального назначения отработали действия при укладке парашютных систем типа «Крыло», а также подготовились к применению парашютно-десантных мешков для десантирования боеприпасов и снаряжения.

Парашюты, по условиям конкурса, у всех свои. А вот вооружение, боеприпасы и средства связи предоставляет белорусская сторона. Сам конкурс пройдет с 22 августа по 4 сентября.