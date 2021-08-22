Тыловое судно «Всеволод Бобров» начнет переход на Черноморский флот до конца августа

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что судно тылового обеспечения ВМФ «Всеволод Бобров» до конца августа начнет межфлотский переход из Кронштадта на Черноморский флот.

«В настоящее время идет подготовка судна к переходу», - заявил Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе.

Накануне в Кронштадте на «Всеволоде Боброве», построенном корабелами Северной верфи, подняли Андреевский флаг. Приказом Главкома ВМФ РФ судно было принято в состав Военно-Морского Флота. В церемонии также приняли участие представители руководства Объединенной судостроительной корпорации и проектанта, вдова знаменитого спортсмена Елена Боброва, Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой, многократные чемпионы мира и Европы в составе сборной СССР Станислав Петухов и Василий Первухин.

Судно предназначено для перевозки грузов, буксировки, гидрографических исследований, помощи кораблям, попавшим в бедствие. «Всеволод Бобров» является вторым судном проекта 23120, построенным на Северной верфи для Черноморского флота. Головное судно, «Эльбрус», вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году.