Воля к победе: монгольский участник конкурса «Конный марафон» рассказал о подготовке команды

На полигоне Кара-Хаак в Тыве состоялось открытие международных этапов конкурсов «Военное ралли» и «Конный марафон» АрМИ-2021. В мероприятии приняли участие представители Минобороны РФ, командование ЦВО, представители администрации регионам и участники команд из Китая, Израиля, Белоруссии, России, Сербии, Монголии, Казахстана, Узбекистана.

Участник монгольской сборной рассказал, что процесс подготовки к конкурсам был очень ответственным.

«Мы готовились по специальной программе. Обращали внимание на скоростной режим и прохождение препятствий. У нас мало опыта, но мы постараемся победить», - поделился Цэрэнбадам Турмух.

В рамках мероприятия прошла церемония представления участников и старта автомобильной техники по участку маршрута. Для зрителей соревнований на специальной площадке была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники.

В ходе пяти соревновательных дней, экипажи автомобилей «КАМАЗ» и «Урал», а также бронеавтомобилей «Тигр-М» примут участие в «Индивидуальной гонке», «Гонке с преследованием», «Огневом этапе» и «Командной гонке». В «Конном марафоне» примут участие команды Казахстана, Монголии, России и Узбекистана.