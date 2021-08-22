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Прямая трансляция интервью с генеральным директором АО «ВНИИ «Сигнал» Владимиром Пименовым

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Начало: 15:50 22.08.2021
Иван Исмаков
«Звезда» ведет прямую трансляцию интервью из парка «Патриот», наш гость - генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.
Прямая трансляция интервью с генеральным директором АО «ВНИИ «Сигнал» Владимиром Пименовым
© Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» ведет прямую трансляцию интервью из парка «Патриот», наш гость - генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.

Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда».

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