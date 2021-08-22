В МО заявили, что проекты с технологиями искусственного интеллекта требуют обязательной экспертизы

Проекты, в которые внедряются технологии искусственного интеллекта, должны пройти экспертизу со стороны представителей силовых органов. Об этом заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий сегодня, 22 августа на конференции, которая проходит в рамках форума «Армия-2021».

«Необходима строгая и безусловная государственная экспертиза проектов, подразумевающих использование технологий ИИ. Такую экспертизу на межведомственном уровне (СБ РФ) следует поручить компетентным силовым органам РФ», - сказал он.

Конференцию организовали представители Министерства обороны совместно со Сколковским институтом науки и технологий.

По словам Ильницкого, искусственный интеллект уже может формировать повестку в интернет-пространстве, распространять заведомо ложные новости и влиять на умы людей, провоцируя их принимать решения, выгодные определенным политическим силам.

Как считает советник министра обороны РФ, на сегодняшний день новый тип войн – ментальные – становятся инструментом противоборства между странами.