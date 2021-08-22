Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В МО заявили, что проекты с технологиями искусственного интеллекта требуют обязательной экспертизы

Андрей Аркадьев
15:50 22.08.2021
Фундаментальное образование может стать основой формирования российской идеологии и стратегии развития искусственного интеллекта, считают в Минобороны России.
В МО заявили, что проекты с технологиями искусственного интеллекта требуют обязательной экспертизы
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Проекты, в которые внедряются технологии искусственного интеллекта, должны пройти экспертизу со стороны представителей силовых органов. Об этом заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий сегодня, 22 августа на конференции, которая проходит в рамках форума «Армия-2021».

«Необходима строгая и безусловная государственная экспертиза проектов, подразумевающих использование технологий ИИ. Такую экспертизу на межведомственном уровне (СБ РФ) следует поручить компетентным силовым органам РФ», - сказал он.

Конференцию организовали представители Министерства обороны совместно со Сколковским институтом науки и технологий.

По словам Ильницкого, искусственный интеллект уже может формировать повестку в интернет-пространстве, распространять заведомо ложные новости и влиять на умы людей, провоцируя их принимать решения, выгодные определенным политическим силам.

Как считает советник министра обороны РФ, на сегодняшний день новый тип войн – ментальные – становятся инструментом противоборства между странами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:44 Армия
Прибытие «Шторма»: новый вертолет Ми-171Ш Storm прилетел на форум «Армия» своим ходом
15:28 Армия
Видео
Поднять флаги: кадры открытия трех конкурсов АрМИ в Китае
13:25 Армия
Видео
Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим по 15 тысяч руб
14:00 Армия
Видео
Интервью с руководителем по гособоронзаказу «Зелинский групп» Антоном Нечаевым
13:16 Армия
Победа России и Мьянмы: чем завершились заезды «Танкового биатлона» на сегодня
Популярное
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.