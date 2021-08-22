Поднять флаги: кадры открытия трех конкурсов АрМИ в Китае

На полигоне учебного центра сухопутных войск НОАК состоялась церемония открытия конкурсов Армейских международных игр-2021, проводящих в Китае. В этом году в этой стране проходят три конкурса Армейских международных игр: «Чистое небо» - конкурс подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск» - соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

Впервые все российские команды представляют курсанты высших учебных заведений Минобороны России, которые стали лучшими и одержали победы на этапах Всеармейских состязаний.

В основе команды конкурса «Безопасная среда» курсанты из Военной академии радиационной, химической и биологической защиты города Костромы, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К. К. представлены в конкурсе «Суворовский натиск», а курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны в Смоленске с военнослужащими ЦВО и ВВО выступят в конкурсе «Чистое небо».

Российские команды конкурсов «Суворовский натиск» и «Чистое небо» - единственные среди участников, которые выступят на состязаниях на своей отечественной технике. Для этого в Китай вместе с командами-участниками были доставлены современные боевые машины пехоты БМП-3 - они впервые задействованы за пределами Российской Федерации, а также боевые машины «Тайфун-ПВО». Российская команда конкурса «Безопасная среда» выступит на технике предоставленной китайской стороной.