ОПК Путин заявил о безусловном лидерстве России в сфере боевой авиации Андрей Аркадьев Российские военные самолеты не просто выдерживают конкуренцию, они лучшие в мире. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: В сфере боевой авиации наша страна занимает лидирующие позиции, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия». «Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно, что мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации», - сказал глава государства. Российские военные самолеты не просто выдерживают конкуренцию, они лучшие в мире, подчеркнул Путин. Он признался, что гордится достижениями представителей отечественной авиастроительной отрасли. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика