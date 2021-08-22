Путин заявил о безусловном лидерстве России в сфере боевой авиации
Российские военные самолеты не просто выдерживают конкуренцию, они лучшие в мире.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В сфере боевой авиации наша страна занимает лидирующие позиции, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия».
«Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно, что мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации», - сказал глава государства.
Российские военные самолеты не просто выдерживают конкуренцию, они лучшие в мире, подчеркнул Путин. Он признался, что гордится достижениями представителей отечественной авиастроительной отрасли.