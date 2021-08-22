Армия Тувинский парад: в Кызыле торжественно открылись конкурсы АрМИ «Военное ралли» и «Конный марафон» Алексей Курильченко В Кызыле стартовали два международных конкурса «Военное ралли» и «Конный марафон» в рамках Армейских международных игр-2021. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: На полигоне Кара-Хаак в Республики Тыва состоялось открытие международных этапов конкурсов «Военное ралли» и «Конный марафон», проходящих в рамках Армейских международных игр-2021. В нем приняли участие представители Минобороны России, командования Центрального военного округа, представители администрации региона, участники команд из Китая, Израиля, Белоруссии, России, Сербии, Монголии, Казахстана, Узбекистана. «Наши конкурсы по накалу страстей мало чем отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств. В них военнослужащие продемонстрируют высококлассное владение современной военной автомобильной техникой, слаженное действие вьючно-транспортных подразделений, умение быстро принимать в сложной обстановке грамотные решения. Однако главной целью соревнований является не только повышение мастерства и профессионализма, но и укрепление нашего войскового товарищества и боевого братства. Уверен, что подобные совместные мероприятия позволят значительно укрепить боевое содружество между нашими государствами и будут способствовать их процветанию», - сказал представитель главного командования сухопутных войск ВС РФ генерал-майор Сергей Портных. © Минобороны РФ В рамках мероприятия прошла церемония представления участников и старта автомобильной техники по участку маршрута. Для зрителей соревнований на специальной площадке была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники. © Минобороны РФ В ходе пяти соревновательных дней, экипажи автомобилей «КАМАЗ» и «Урал», а также бронеавтомобилей «Тигр-М», примут участие в четырех этапах конкурса: «Индивидуальная гонка», «Гонка с преследованием», «Огневой этап» и «Командная гонка». © Минобороны РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика