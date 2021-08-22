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Тувинский парад: в Кызыле торжественно открылись конкурсы АрМИ «Военное ралли» и «Конный марафон»

Алексей Курильченко
14:49 22.08.2021
В Кызыле стартовали два международных конкурса «Военное ралли» и «Конный марафон» в рамках Армейских международных игр-2021.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На полигоне Кара-Хаак в Республики Тыва состоялось открытие международных этапов конкурсов «Военное ралли» и «Конный марафон», проходящих в рамках Армейских международных игр-2021. В нем приняли участие представители Минобороны России, командования Центрального военного округа, представители администрации региона, участники команд из Китая, Израиля, Белоруссии, России, Сербии, Монголии, Казахстана, Узбекистана.

© Минобороны РФ

«Наши конкурсы по накалу страстей мало чем отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств. В них военнослужащие продемонстрируют высококлассное владение современной военной автомобильной техникой, слаженное действие вьючно-транспортных подразделений, умение быстро принимать в сложной обстановке грамотные решения. Однако главной целью соревнований является не только повышение мастерства и профессионализма, но и укрепление нашего войскового товарищества и боевого братства. Уверен, что подобные совместные мероприятия позволят значительно укрепить боевое содружество между нашими государствами и будут способствовать их процветанию», - сказал представитель главного командования сухопутных войск ВС РФ генерал-майор Сергей Портных.

© Минобороны РФ

В рамках мероприятия прошла церемония представления участников и старта автомобильной техники по участку маршрута. Для зрителей соревнований на специальной площадке была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники.

© Минобороны РФ

В ходе пяти соревновательных дней, экипажи автомобилей «КАМАЗ» и «Урал», а также бронеавтомобилей «Тигр-М», примут участие в четырех этапах конкурса: «Индивидуальная гонка», «Гонка с преследованием», «Огневой этап» и «Командная гонка».

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