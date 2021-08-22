Тувинский парад: в Кызыле торжественно открылись конкурсы АрМИ «Военное ралли» и «Конный марафон»
В Кызыле стартовали два международных конкурса «Военное ралли» и «Конный марафон» в рамках Армейских международных игр-2021.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
На полигоне Кара-Хаак в Республики Тыва состоялось открытие международных этапов конкурсов «Военное ралли» и «Конный марафон», проходящих в рамках Армейских международных игр-2021. В нем приняли участие представители Минобороны России, командования Центрального военного округа, представители администрации региона, участники команд из Китая, Израиля, Белоруссии, России, Сербии, Монголии, Казахстана, Узбекистана.