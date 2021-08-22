Шойгу подчеркнул важность уверенности общества в завтрашнем дне
Министр обороны сделал такое заявление после многочисленных встреч со студентами в таких городах, как Новосибирск, Красноярск, Благовещенск, Ростов-на-Дону и других.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стабильность, безопасность и уверенность в завтрашнем дне являются крайне востребованными в современном обществе вопросами.
«Делается, на мой взгляд, достаточно простой и понятный вывод, что в обществе крайне востребованы вопросы стабильности, безопасности, и, что самое главное, пожалуй, это уверенности в завтрашнем дне», - сказал глава Минобороны РФ на встрече президента страны Владимира Путина с партией «Единая Россия».
Сделать такое заявление Шойгу позволили встречи со студентами в таких городах, как Новосибирск, Красноярск, Благовещенск, Ростов-на-Дону и других.