В стране и мире Шойгу подчеркнул важность уверенности общества в завтрашнем дне Егор Левин Министр обороны сделал такое заявление после многочисленных встреч со студентами в таких городах, как Новосибирск, Красноярск, Благовещенск, Ростов-на-Дону и других. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стабильность, безопасность и уверенность в завтрашнем дне являются крайне востребованными в современном обществе вопросами. «Делается, на мой взгляд, достаточно простой и понятный вывод, что в обществе крайне востребованы вопросы стабильности, безопасности, и, что самое главное, пожалуй, это уверенности в завтрашнем дне», - сказал глава Минобороны РФ на встрече президента страны Владимира Путина с партией «Единая Россия». Сделать такое заявление Шойгу позволили встречи со студентами в таких городах, как Новосибирск, Красноярск, Благовещенск, Ростов-на-Дону и других. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика