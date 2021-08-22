Президент России Владимир Путин выразил надежду, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции по итогам выборов в Госдуму. Об этом он сказал в воскресенье на встрече с представителями партии.

«Я очень рассчитываю на то, что "Единая Россия" сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны», - сказал глава российского государства.

Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага России в Парке Победы на Поклонной горе в День государственного флага. Подъем флага сопровождался исполнением президентским оркестром композиции «Славься» Михаила Глинки. Затем прозвучал гимн России.