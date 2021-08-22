Интервью с руководителем по гособоронзаказу «Зелинский групп» Антоном Нечаевым
«Звезда» публикует интервью из парка «Патриот», наш гость - руководитель по гособоронзаказу «Зелинский групп» Антон Нечаев
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует интервью из парка «Патриот», наш гость - руководитель по гособоронзаказу «Зелинский групп» Антон Нечаев.
Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.