В Энзели прошла жеребьевка конкурса «Кубок моря» в рамках АрМИ-2021

На территории отеля «Яс-Матин» иранского города Бендер-Энзели, где проживают делегации стран-участниц конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр 2021 года от Азербайджана, Казахстана и России, состоялась жеребьевка. В ходе нее был определен порядок выступления каждой команды на отдельных этапах конкурса.

Экипажу малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии, представляющему на конкурсе Россию, трижды выпало выступить под вторым номером, дважды – первым и один раз – третьим.

Считается, что команде, выступающей в числе первых, приходится труднее всего, поскольку на ее результат равняются другие участники, которым уже проще распределить свои силы для достижения успеха.

Конкурс «Кубок моря» состоит из шести этапов: морская подготовка (постановка корабля на якорь и бочку), борьба за живучесть корабля (заделка пробоин) на тренажере, спасательная подготовка (посадка в спасательный плот), уничтожение плавающей мины из пулемета и артиллерийская стрельба по морской и воздушной цели.

Соревнования конкурса «Кубок моря» в текущем году проводятся в двух государствах. Сегодня состязания по морской выучке торжественно открылись во Владивостоке.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 275 команд из 42 стран.