Гендиректор «ВПК»: легкая отечественная бронетехника станет дешевле для Минобороны

«Военно-промышленная компания» создает новые виды стали и бронестали, а также сокращает циклы производства и внедряет новую производственную систему для того, чтобы сделать продукцию дешевле для Министерства обороны. Об этом сообщил «Звезде» на форуме «Армия-2021» генеральный директор ООО «ВПК» Александр Красовицкий.

«Мы хотим сделать нашу продукцию дешевле для Минобороны, мы понимаем, что наш "Тигр", наш БТР должен стоить дешевле. Нас сегодня к сожалению еще возмущает, что мы покупаем радиостанцию за 2,5 миллиона, или кондиционер за 800 тысяч, который по сути дела в БТР охлаждает семь квадратных метров», - сказал Красовицкий.

Он отметил, что ООО «ВПК» сегодня делает собственные кондиционеры, собственные модули, собственные прицелы вместе с партнерами из оружейных мастерских.

Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.