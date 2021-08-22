«Лекарство от пушек»: на форуме «Армия» представили новейшую военную технику

Новый комплекс разведки «Пенициллин» может засечь не только выстрелы, но даже стук двери за десятки километров. Как одноименный антибиотик ведет борьбу с микробами, он находит акустические и тепловые сигналы от взрывов и выстрелов. «Пенициллин» - лекарство от пушек.

Этот комплекс прошел госиспытания и уже поставляется в российскую армию. Его яркая особенность - это то, что работает без излучений. При этом распознает любые артиллерийские системы на расстоянии до 38 километров, оставаясь недоступный для радиоэлектронного подавления. А дальше дело электроники - вся информация поступает в компьютер, и помогает корректировать огонь артиллерии по позициям противника. Причем время получения координат цели - не больше пяти секунд.

Еще одним помощником разведке станет бронеавтомобиль. До нас его никому не показывали.

Бронированные разведывательные машины на колесной базе долгое время в нашей стране не выпускали. Это - первый пилотный образец современной бронемашины. С конвейера она сошла всего неделю назад. И еще даже не имеет названия. Разработали и собрали ее в Нижегородской области. Здесь все детали отечественного производства. Имеет хорошую защиту от пуль и взрывных устройств. И несмотря на свой внушительный вес 10 тонн - машина плавающая. Преодолевать водоемы она способна со скоростью до 10 километров в час.

У разведывательной машины дистанционно управляемый пулемет. Стрелок на ходу может вести круговое наблюдение и поражать как наземные, так и воздушные цели.

Отличительная особенность в этой машине - рабочее место механика. Оно расположено по середине, а не как раньше сбоку. Теперь хороший обзор со всех сторон, что несомненно будет удобно при маневрировании. Машина преодолевает и небольшие озера, и реки. А на суше может посоревноваться с легковушками. Скорость – до 120 км/ч.

«Появилось специальное место для размещения радиационных средств, средств разведки, беспилотных летательных аппаратов, что очень необходимо в современных условиях для ведения разведывательной деятельности», - сказал заместитель генерального директора Военно-промышленной компании Александр Береговой.

Форум «Армия» - одна из крупнейших мировых выставок вооружения и военной техники. Здесь новейшие вертолеты, самолеты, беспилотники.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, планируется заключить 45 госконтрактов примерно на 500 миллиардов рублей. Например, намерены закупить модернизированные танки Т-90М, а для флота закажут разведывательные корабли и минные тральщики.

«Сармат-2» - современная машина для переброски военнослужащих. Бездорожье, заболоченная местность, грязь или песок для нее не преграда. Для своего класса легкая, поэтому ее можно доставить вертолетом в труднодоступную местность. Этот образец уже принят на вооружение Воздушно-десантных войск. Такие машины будут задействованы во время учений «Запад-2021». Оснащена пулеметом «Корд», но можно закрепить и пулемет Калашникова или тот же «Печенег». Летом ее показали министру обороны России. Сергей Шойгу тогда указал на недочеты. Например, что лобовое стекло не фиксируется при откидывании. Этот момент уже устранили.

В сравнении с прошлым годом площадь экспозиций форума увеличена. Здесь представлены свыше 28 тысяч образцов вооружения и технологий.

«В этом году в рамках проводимого в России года науки и технологий на форуме продемонстрируют ряд новинок, в их числе новый тематический кластер, объединяющий экспозиции в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий, будут представлены экспозиции военного инновационного технополиса ЭРА, выставка день инноваций министерства обороны России, экспозиция диверсификации оборонно-промышленного комплекса. И впервые специализированная выставка Арктика», - рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов.

К выставке неподдельным интерес у иностранных военных специалистов. Свое участие в форуме уже подтвердили 116 стран. И заявки продолжают поступать.