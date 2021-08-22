В Нью-Йорке введено ЧП из-за приближающегося урагана «Генри»

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел чрезвычайное положение в ряде округов, включая сам город Нью-Йорк, в связи с надвигающимся ураганом «Генри». Как сообщили в пресс-службе губернатора, власти опасаются сильных ливней, порывов ветра и перебоев в электроснабжении.

«Ожидается, что буря достигнет силы урагана. И по прогнозам, затронет прибрежные районы», - указано в пресс-релизе.

Губернатор Куомо распорядился отправить 500 служащих Нацгвардии, для развертывания лагеря на Лонг-Айленде и в районе долины Гудзон, чтобы в случае необходимости помочь местным властям в предотвращении и ликвидации последствий бури. В их распоряжении будет иметься 11 военных грузовиков и 14 автомобилей Hummer, пишет РИА Новости.

Куомо также обратился с просьбой к президенту страны Джозефу Байдену объявить чрезвычайное положение, в связи с чем Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям было бы уполномочено принимать экстренные меры. Например, оказывать прямую федеральную помощь жителям Нью-Йорка после прохождения урагана «Генри».

По прогнозам синоптиков, ураган достигнет Нью-Йорка уже 22 августа и может стать не менее опасным, чем «Сэнди», от которого штат пострадал в 2012 году.