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Угадай мелодию: раскрыта способность мозга предсказывать продолжение музыки

Анна Берестовая
00:54 22.08.2021
Исследователи показали, как мозг предсказывает будущее на основе музыки.
Угадай мелодию: раскрыта способность мозга предсказывать продолжение музыки
© Фото: pixabay.com
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Человеческий мозг способен предсказать продолжение музыкального произведения, на основе уже имеющейся и проанализированной информации, взятой из прослушанного отрывка, и сформировать в связи с этим определенные ожидания. Соответствующие выводы сделали специалисты Орхусского университета в Дании.

Ученые пытались изучить работу мозга при определении границы между чем-то имеющимся и новым. Для этого было решено устроить проверку способности выделить отдельные музыкальные фразы в мелодии с участием более 30 испытуемых.

Людям включали композицию Баха с возможностью делать паузы и снова включать запись, обозначив, что после прослушивания последует проверка на знание мелодии. В другом варианте эксперимента испытуемым воспроизводили одни и те же музыкальные отрывки, оценивая затем, полно ли те звучат.

Ранее в науке принималось предположение, что человек осознает музыкальную фразу как законченную лишь после того, как начинается следующая. Данное же исследование, как утверждают ученые, продемонстрировало, что мозг умеет автоматически предсказывать, чем окончится мелодия на моментах, которые отличаются большой степенью неопределенности, независимо от свойств последующего события.

«Мозг постоянно на шаг впереди и сопоставляет ожидания с тем, что вот-вот должно произойти», - указал один из авторов исследования Нильс Хансен.

Специалисты также отметили, что испытуемые были склонны приписывать большую полноту тем музыкальным фрагментам, которые обрывались на более неопределенных моментах. Полученные результаты, надеются специалисты, могут быть показательными не только для восприятия людьми музыки, но и для распознавания мозгом языка, движений и тому подобного. Текст соответствующей статьи размещен на научном портале Association for Psychological Science.

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