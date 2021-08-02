В Ярославле спустили на воду дноуглубительный несамоходный земснаряд для нужд ВМФ
На Ярославском судостроительном заводе для ВМФ России спущен на воду дноуглубительный несамоходный земснаряд.
© Фото: Минобороны РФ
Сегодня, 2 августа, на Ярославском судостроительном заводе торжественно спущено на воду новое судно - дноуглубительный несамоходный земснаряд проекта РДБ 66.42М. Это первый корабль данной модели, созданный на предприятии в рамках государственного контракта, заключенного с Министерством обороны РФ в мае прошлого года.