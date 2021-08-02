В Ярославле спустили на воду дноуглубительный несамоходный земснаряд для нужд ВМФ

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Новое судно предназначается для углубления фарватеров, каналов, рейдов и других районов моря, разработки и транспортировки грунтов со дна водоемов по плавучему пультопроводу, а также для намыва дамб. Модель оснащена грунтовым насосом, дизель-генераторами и другими устройствами. Длина – более 65 метров, ширина – 12 метров, высота – 3,4 метра. Водоизмещение составляет порядка 900 тонн.

Планируется, что судно после всех этапов испытаний и будет нести службу на Каспийской флотилии. По заказу Минобороны выпустят на заводе еще две подобные модели.