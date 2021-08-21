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Екатеринбург окутал плотный смог лесных пожаров

Егор Левин
10:00 21.08.2021
Предположительно дым мог появиться из-за борьбы с возгораниями методом встречного пала.
© Видео: Типичный Екатеринбург, Тагил без ям - общественное движение, VK © Фото: maranalesta, instagram
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Екатеринбург окутал сильный смог, запах гари чувствуется по всему городу. МЧС советует местным жителям не открывать окна или завешивать их мокрой марлей.

На кадрах, снятых ночью и ранним утром жителями города, не видно практически ничего, настолько плотный дым его окутал. Причем, понятно, что смог начинается еще на подъезде к Екатеринбургу. Ролики опубликованы в VK.

Предположительно обильный смог мог появиться из-за борьбы с лесными пожарами методом встречного пала.

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