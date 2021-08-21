В стране и мире Екатеринбург окутал плотный смог лесных пожаров Егор Левин Предположительно дым мог появиться из-за борьбы с возгораниями методом встречного пала. © Видео: Типичный Екатеринбург, Тагил без ям - общественное движение, VK © Фото: maranalesta, instagram Читайте нас на: Екатеринбург окутал сильный смог, запах гари чувствуется по всему городу. МЧС советует местным жителям не открывать окна или завешивать их мокрой марлей. На кадрах, снятых ночью и ранним утром жителями города, не видно практически ничего, настолько плотный дым его окутал. Причем, понятно, что смог начинается еще на подъезде к Екатеринбургу. Ролики опубликованы в VK. Предположительно обильный смог мог появиться из-за борьбы с лесными пожарами методом встречного пала. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика