Военные альпинисты России и Индии преодолели горные реки в Кабардино-Балкарии в ходе подготовки к «Эльбрусскому кольцу»

Подразделения в полном составе выполнили параллельную и навесную переправу через горную реку Баксан по параллельно натянутым веревкам и навели навесную переправу через реку Терскол, ширина которой составила 6 метров, а скорость течения до 10 метров в секунду.

Военные альпинисты оборудовали навесную переправу через реку, продемонстрировали навыки выбора опор на берегу реки с учетом горно-скалистой местности, постройки перил, организации страховки и переправы в составе группы с полным снаряжением.