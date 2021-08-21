Военные альпинисты России и Индии преодолели горные реки в Кабардино-Балкарии в ходе подготовки к «Эльбрусскому кольцу»
Военные альпинисты России и Индии в ходе подготовки к международному этапу конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр 2021 года преодолели горные реки в Кабардино-Балкарии.
© Фото: Минобороны РФ
Подразделения в полном составе выполнили параллельную и навесную переправу через горную реку Баксан по параллельно натянутым веревкам и навели навесную переправу через реку Терскол, ширина которой составила 6 метров, а скорость течения до 10 метров в секунду.
Военные альпинисты оборудовали навесную переправу через реку, продемонстрировали навыки выбора опор на берегу реки с учетом горно-скалистой местности, постройки перил, организации страховки и переправы в составе группы с полным снаряжением.
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