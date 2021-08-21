Евкуров проверил готовность полигонов к АрМИ-2021 в Рязанской области

На десантном полигоне «Дубровичи» экипажи боевых машин десанта преодолели водные преграды, рвы и поразили мишени. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров продемонстрировал готовность ВДВ к Армейским международным играм - 2021.

Полигон Дубровичи реконструировали. Заместитель министра осмотрел экспозицию предстоящей выставки оружия и техники. И ознакомился с ходом подготовки к Играм на полигоне. Здесь пройдет «Авидартс» - конкурс мастерства воздушных ассов.

На полигоне Сельцы заместитель министра лично проверил галереи, где пройдет конкурс «Тактический стрелок». Для этого здесь возвели многофункциональный огневой центр

Стрельба ведется из разных положений со сменой огневых позиций. Важны и точность и скорость реакции. В подготовке нужно налегать и на тактику, обратил внимание Евкуров.

После АрМИ огневой центр из семи новых стрелковых галерей будут использовать в подготовке российские военнослужащие. Здесь же заместителю министра продемонстрировали новейшие образцы дымовых шашек, имитации мин и гранат с красителями. Их активно используют на АрМИ.

Юнус-Бек Евкуров поручил организовать в парке «Патриот» выставку всех производителей, чтобы обеспечить войска более качественной и безопасной имитацией для интенсивной боевой подготовки. Дымы, муляжи, макеты используют и в начальной военной подготовке юнармейцев и на тренировках в молодежных центрах «Авангард».

Появится на АрМИ еще один новый конкурс. Но пока детали держат в секрете. Рабочее название «Ножевое многоборье». Провести этап планируют в экспериментальном формате в этом году, в следующем, в случае удачного опыта, он войдет в состав конкурсов АрМИ-2022.