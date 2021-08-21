Главный судья АрМИ-2021 призвал коллег быть объективными и беспристрастными при вынесении решений

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошло первое совещание по организационным вопросам Главной судейской комиссии Армейских международных игр - 2021.

Сегодня в Подмосковье, в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», под руководством главного судьи Армейских международных игр-2021 генерала-майора Александра Перязева прошло первое совещание Главной судейской комиссии соревнований, в которую вошли представители от всех стран-участниц АрМИ.

В ходе совещания обсуждались организационные вопросы работы международных судейских бригад в рамках АрМИ: регламент работы судей, особенности проведения конкурсов, порядок действий при разрешении спорных ситуаций. Главный судья АрМИ призвал коллег быть объективными и беспристрастными при вынесении решений.

Чуть позже в музее Армейских международных игр прошла торжественная церемония, на которой генерал-майор Александр Перязев вручил судьям соревнований сертификаты, подтверждающие их полномочия, судейские повязки и нагрудные знаки.

С 22 августа Главная судейская комиссия АрМИ-2021 приступит к исполнению своих обязанностей в полном объеме.