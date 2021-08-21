В Башкирии при столкновении грузового поезда с автомобилем погибли два человека

В Башкирии два человека погибли при столкновении грузового поезда с автомобилем. Об этом сообщили в МЧС России республики.

«На регулируемом переезде без дежурного работника на перегоне «Белое Озеро» - «Дарьино» Куйбышевской железной дороги произошло ДТП с участием грузового поезда и легкового автомобиля», - говорится в сообщении.

По предварительной информации в результате ДТП погибло двое человек, двое пострадали. Пострадавшие направлены в больницу в тяжелом состоянии.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Дальнейшая информация уточняется.