В Башкирии при столкновении грузового поезда с автомобилем погибли два человека
Два человека погибли при столкновении грузового поезда с автомобилем в Башкирии.
© Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
В Башкирии два человека погибли при столкновении грузового поезда с автомобилем. Об этом сообщили в МЧС России республики.
«На регулируемом переезде без дежурного работника на перегоне «Белое Озеро» - «Дарьино» Куйбышевской железной дороги произошло ДТП с участием грузового поезда и легкового автомобиля», - говорится в сообщении.
По предварительной информации в результате ДТП погибло двое человек, двое пострадали. Пострадавшие направлены в больницу в тяжелом состоянии.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Дальнейшая информация уточняется.