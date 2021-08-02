Три человека пострадали при столкновении автобуса со столбом под Калугой
В Калужской области рейсовый автобус по неизвестной причине въехал в столб.
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В поселке Товарково Калужской области три человека пострадали после того, как рейсовый автобус врезался в столб. В момент инцидента в транспорте находилось семь человек.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, автобус по неизвестной причине выехал в кювет во время движения, где и произошло столкновение. В результате пострадали водитель автобуса и двое пассажиров. Их доставили в больницу.
Ранее в Москве пассажирский автобус протаранил фонарный столб. По предварительным данным, водитель автобуса внезапно почувствовал себя плохо и допустил наезд.