Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Три человека пострадали при столкновении автобуса со столбом под Калугой

Алексей Курильченко
17:15 02.08.2021
В Калужской области рейсовый автобус по неизвестной причине въехал в столб.
Три человека пострадали при столкновении автобуса со столбом под Калугой
© Фото: МВД РФ
Читайте нас на:

В поселке Товарково Калужской области три человека пострадали после того, как рейсовый автобус врезался в столб. В момент инцидента в транспорте находилось семь человек.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, автобус по неизвестной причине выехал в кювет во время движения, где и произошло столкновение. В результате пострадали водитель автобуса и двое пассажиров. Их доставили в больницу.

Ранее в Москве пассажирский автобус протаранил фонарный столб. По предварительным данным, водитель автобуса внезапно почувствовал себя плохо и допустил наезд.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:09 Армия
Вместе против терроризма: под Волгоградом начались российско-индийские учения «Индра-2021»
18:07 В стране и мире
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
16:40 В стране и мире
Прокуратура начала проверку после обнаружения двух безнадзорных детей в Ульяновске
15:25 ОПК
Судно обеспечения «Всеволод Бобров» сдадут ВМФ в первой декаде августа
13:47 Армия
Космонавты Дубров и Новицкий поздравили десантников с Днем ВДВ
Популярное
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика
Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»
Видео
Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.