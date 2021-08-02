ОПК Судно обеспечения «Всеволод Бобров» сдадут ВМФ в первой декаде августа Тимур Шерзад Испытания проходили в Балтийском море, продолжительность составила около недели. В их ходе были проверены главная энергетическая установка в режиме полного хода судна, комплекс связи, навигационное оборудование, видеонаблюдение, постановка на якорь на предельной глубине и десятки других пунктов государственной программы испытаний. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» завершает государственные испытания. «Серьезных замечаний к «Всеволоду Боброву» нет. Мы планируем, что в первой декаде августа состоится подписание приемного акта, после чего Главком ВМФ примет решение о дате подъема Военно-морского флага на судне», - сообщил генеральный директор Северной верфи, где строился «Бобров» Игорь Орлов. Испытания проходили в Балтийском море, продолжительность составила около недели. В их ходе были проверены главная энергетическая установка в режиме полного хода судна, комплекс связи, навигационное оборудование, видеонаблюдение, постановка на якорь на предельной глубине и десятки других пунктов государственной программы испытаний. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика