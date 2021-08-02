Выжженная земля: пожарные более 15 часов борются с огнем в Оренбуржье

Природный пожар, возникший в воскресенье, 1 августа, в районе садоводческого товарищества «Урал» в Оренбурге, продолжают тушить с земли и с воздуха. Борьба с огнем продолжается более 15 часов.

Вертолет Ми-8 МЧС России выполнил 22 сброса воды. В ближайшее время к борьбе с огнем подключатся два военно-транспортных самолета Ил-76, направленные в регион по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Ранее сообщалось, что в тушении пожара принимают участие более 180 человек, задействованы десятки единиц техники, в том числе инженерная и спецтехника, квадроциклы. Никто не пострадал, людей эвакуируют подальше от места происшествия.