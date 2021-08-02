В Красноярске избрали меру пресечения обвиняемому в убийстве пропавшей без вести женщины

Жителю Красноярска, причастному к убийству 41-летней горожанки, избрали меру пресечения. Ею стало заключение под стражу.

В настоящий момент 29-летний мужчина задержан и ему предъявлено обвинение в совершении соответствующего преступления. Об этом сообщает ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ранее сообщалось, что 23 июля 2021 года местная жительница уехала от своей подруги на такси в кафе. После того, как она покинула его, местонахождение оставалось неизвестным. С заявлением о пропаже в полицию обратились родственники. Вскоре было обнаружено тело пропавшей с признаками насильственной смерти.