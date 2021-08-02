Нарышкин рассказал, является ли СВР лучшей разведывательной службой в мире

Информация, с которой работают сотрудники спецслужб, является предметом интереса руководства страны для определения своей позиции по отношению к тем или иным политическим процессам, развивающимся в мировом пространстве. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Информация должна быть представлена из разных источников. Вовсе не весь ее объем является публичным, представлен в средствах массовой информации, в социальных сетях и так далее... Информация эта нужна, с тем чтобы руководство страны принимало выверенные и правильные решения», - отметил Нарышкин.

Как подчеркнул директор СВР, оппоненты по-прежнему считают российскую разведку одной из самых сильных в мире.

«Наверное, было бы нескромно так говорить, но в принципе конечно. И наши противники, наши оппоненты считают, что Служба внешней разведки России - одна из сильнейших разведывательных структур в мире», - сказал Нарышкин.

Глава российской спецслужбы отметил, что предметом профессионального интереса сотрудников СВР является очень большой объем информации, которая проверяется, анализируется и заново перепроверяется специалистами разведки.