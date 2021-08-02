Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нарышкин рассказал, является ли СВР лучшей разведывательной службой в мире

Валентина Пескова
14:27 02.08.2021
Глава СВР заявил, что сотрудники спецслужб перепроверяют и анализируют очень большие объемы информации, включая посты в социальных сетях.
Нарышкин рассказал, является ли СВР лучшей разведывательной службой в мире
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Читайте нас на:

Информация, с которой работают сотрудники спецслужб, является предметом интереса руководства страны для определения своей позиции по отношению к тем или иным политическим процессам, развивающимся в мировом пространстве. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Информация должна быть представлена из разных источников. Вовсе не весь ее объем является публичным, представлен в средствах массовой информации, в социальных сетях и так далее... Информация эта нужна, с тем чтобы руководство страны принимало выверенные и правильные решения», - отметил Нарышкин.

Как подчеркнул директор СВР, оппоненты по-прежнему считают российскую разведку одной из самых сильных в мире.

«Наверное, было бы нескромно так говорить, но в принципе конечно. И наши противники, наши оппоненты считают, что Служба внешней разведки России - одна из сильнейших разведывательных структур в мире», - сказал Нарышкин.

Глава российской спецслужбы отметил, что предметом профессионального интереса сотрудников СВР является очень большой объем информации, которая проверяется, анализируется и заново перепроверяется специалистами разведки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:25 ОПК
Судно обеспечения «Всеволод Бобров» сдадут ВМФ в первой декаде августа
13:47 Армия
Космонавты Дубров и Новицкий поздравили десантников с Днем ВДВ
13:15 Армия
Два военных Ил-76 вылетели на помощь в тушении пожара в Оренбуржье
11:29 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что рост присутствия США близ границ России усилит напряженность
11:14 ОПК
Прыжок с минометом: в Подмосковье представлены новые парашютные системы для ВДВ
Популярное
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика
Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»
Видео
Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.