В Йошкар-Оле вынесли приговор контрабандисту военной продукции на Украину

Йошкар-Олинский городской суд признал гражданина Украины виновным в контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Виновный приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-разыскных мероприятий путем задержания с поличным пресечена контрабанда продукции военного назначения - головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса в Украину», - говорится в сообщении.

ФСБ обнаружила и изъяла документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного к деятельности СБУ - Службы безопасности Украины. Это установлено, несмотря на активное использование осужденным подложных документов, псевдонимов и мер конспирации.