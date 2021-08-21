В ДТП в Псковской области погибли четыре человека
На федеральной трассе Санкт-Петербург - Невель столкнулись легковая автомашина и большегруз.
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В Псковской области при столкновении двух автомобилей на трассе Санкт-Петербург - Невель погибли четыре человека. Как сообщили в региональном МВД, участниками ДТП стали легковая автомашина и большегруз.
Четыре человека, находившихся в легковом автомобиле, скончались на месте происшествия. Автомобиль загорелся.
Следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС устанавливают точные обстоятельства аварии.