В ДТП в Псковской области погибли четыре человека

В Псковской области при столкновении двух автомобилей на трассе Санкт-Петербург - Невель погибли четыре человека. Как сообщили в региональном МВД, участниками ДТП стали легковая автомашина и большегруз.

Четыре человека, находившихся в легковом автомобиле, скончались на месте происшествия. Автомобиль загорелся.

Следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС устанавливают точные обстоятельства аварии.