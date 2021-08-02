Нарышкин: СМИ-иноагенты «Проект» и Insider связаны в одну сеть с Bellingcat

Электронные средства массовой информации «Проект» и Insider, которые признаны в РФ СМИ-иноагентами, связаны в одну сеть с одиозным сайтом Bellingcat. О том, что данная информация есть у Службы внешней разведки, заявил сам директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

«Эти составляющие связаны между собой. Там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий. Но связь между ними существует», - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Как отметил Нарышкин, в российской разведслужбе «все чувствуют и видят» невооруженным глазом, так как скрывать явную принадлежность к сторонней организации «Проект» и Insider уже не могут.

Глава СВР прояснил ведущему YouTube-канала, что Bellingcat была создана для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. При этом у нашей Службы разведки есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, на который работают и бывшие сотрудники спецслужб.