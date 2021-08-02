Идем на глубине: танкисты преодолели водные препятствия под Калининградом
Экипажи оборудовали боевые машины специальными воздуховодами и тщательно проверили на герметичность. Использовали индивидуальные аварийно-спасательные средства и противогазы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Преодоление водных преград отработали танкисты в Калининградской области. На глубине до 5 метров экипажи ориентировались исключительно по приборам.
Танкисты оборудовали боевые машины специальными воздуховодами и тщательно проверили на герметичность. Использовали индивидуальные аварийно-спасательные средства и противогазы.
Уже под водой не допускали остановок и резких поворотов. Также отработали действия при затоплении танка.