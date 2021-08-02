Армия Идем на глубине: танкисты преодолели водные препятствия под Калининградом Тимур Шерзад Экипажи оборудовали боевые машины специальными воздуховодами и тщательно проверили на герметичность. Использовали индивидуальные аварийно-спасательные средства и противогазы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Преодоление водных преград отработали танкисты в Калининградской области. На глубине до 5 метров экипажи ориентировались исключительно по приборам. Танкисты оборудовали боевые машины специальными воздуховодами и тщательно проверили на герметичность. Использовали индивидуальные аварийно-спасательные средства и противогазы. Уже под водой не допускали остановок и резких поворотов. Также отработали действия при затоплении танка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика