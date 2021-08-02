Собянин озвучил «цену» пандемии для Москвы

С начала пандемии коронавирусной инфекции Москва понесла ущерб примерно в 600 миллиардов рублей в рамках городского бюджета. Такие цифры озвучил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в прошлом году доход оказался на 200-250 миллиардов рублей ниже ожидаемого. Кроме того, за прошедшее время 350 миллиардов ушло на реализацию мер по борьбе с COVID-19.

Градоначальник уточнил, что поддержка бизнеса обошлась бюджету города в 100 миллиардов рублей, которые были направлены как на прямые выплаты, так и на различные смягчения условий, отсрочки и льготы.

«Даже кое-что новое вводим, например для общепита: гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг», - цитирует мэра «РБК».

Собянин объяснил, что столичные власти все время пандемии были заинтересованы в предоставлении компаниям возможности работать. Так, к примеру, ресторанам и кафе при появлении возможности сразу же вернули право принимать клиентов без QR-кодов в помещениях заведений, которым они сейчас активно пользуются. Такими темпами, по прогнозу мэра, общепиту удастся выйти на уровень 2019 года при отсутствии новых ограничений.