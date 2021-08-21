Посол РФ: у США нет воли к реализации достигнутых на саммите в Женеве пониманий

Введенные 20 августа новые антироссийские санкции наглядно показали то, что у администрации США отсутствует воля к реализации пониманий, которые были достигнуты в июне на саммите между Россией и США в Женеве. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Сегодняшние антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на саммите в Женеве», - цитирует Антонова пресс-служба МИДа в Facebook.

20 августа США ввели очередной пакет санкций против российских компаний, а также против двух судов, по утверждению американской стороны - «из-за "Северного потока-2"».