«На пределе возможностей»: как западные санкции вынуждают сирийцев работать на устаревшей ТЭЦ

Теплоэлектростанция в портовом городе Банияс в Сирии не может обновить свое оборудование и вынуждена работать в половину мощностей из-за западных санкций в отношении Сирийской Арабской Республики. Поддерживать жизнь турбин во многом удается благодаря опыту и смекалке инженеров предприятия, половина которых окончили советские вузы.

«Если посмотреть на первый и второй блок - они совсем старые. Это уже по 60 мегаватт, из 170 теперь 60 - не больше... почти уже 40 лет этой станции... Устаревшее оборудование», - рассказал главный инженер электростанции Номан Хадра.

Шади было два года, когда его родители уехали из России обратно в Сирию. Он застал и времена расцвета своей родины и пережил ужасы войны. Сейчас работает инженером на электростанции и чинит оборудование, которое старше его самого.

«Мы выкручиваемся. Делаем все почти руками. Рабочие тоже очень устали, детали все очень старые у нас», - объяснил инженер Шади Сахер.

Экономические санкции очень серьезно бьют по энергетике страны. Итальянцы и японцы, поставившие на эту ТЭЦ турбины, теперь не проводят обслуживание и не поставляют комплектующие. Сирийцы пока выкручиваются, как могут, и даже наладили собственную фабрику по изготовлению некоторых агрегатов.

Проблему с нехваткой комплектующих местные энергетики решают, заказывая крупные детали на фабрике в Алеппо. Ну а мелкие узлы вытачивают прямо здесь, на токарных станках.

Пока этих усилий достаточно, чтобы поддерживать работу турбин. Однако их не хватает для запуска ТЭЦ на полную мощность. Каждый год количество выработки электричества падает. По мнению директора станции, в таком режиме она сможет проработать не больше 10 лет.

«Мы работаем на пределе возможностей, которые у нас есть. Делаем все, чтобы у людей была электроэнергия. Мы надеемся, что скоро сможем завозить оборудование, и модернизируем станцию - тогда все будет хорошо», - высказался генеральный директор электростанции Эйса Саваф.

Несмотря на преграды, сирийцы верят, что все наладится. В 2012 году эта ТЭЦ была обесточена из-за подрыва нефтепровода террористами. На помощь пришли Россия и Иран. Топливо для ТЭЦ доставлялось морем прямо в порт Банияс. И согласно меморандуму, подписанному с Тегераном, скоро в Латакии должны построить новую газовую электростанцию, состоящую из пяти мощных турбин.