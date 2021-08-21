РФ внесла главу МИД Украины в список лиц, в отношении которых вводятся экономические меры
Правительство РФ распространило контрмеры экономического характера на главу МИД Украины и еще более 70 человек.
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В России расширили перечень лиц, по отношению к которым введены специальные экономические меры. К списку добавился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и еще свыше 70 человек.
Дополненная версия документа была официально утверждена премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Подтверждающее данную информацию постановление размещено на государственном портале правовой информации.
В настоящий момент перечень включает 922 имени вместо предшествующих 849. В нем оказались советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, народный депутат Верховной рады Александр Дубинский, украинский омбудсмен Людмила Денисова и другие.