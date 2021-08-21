В ГИБДД предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября

На дорогах в России с 1 сентября останется только новая версия знака «Фотовидеофиксация». Вместо старой формы знака 8.23 эксперты ГИБДД решили оставить только обновленную 6.22.

«Новые правила помогут исправить массовое применение знаков 8.23, которые заполонили улицы», - пишет РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.

Основное различие между знаками в том, что форма 6.22 применяется самостоятельно и устанавливается только на въезде в населенный пункт, действуя на всей его территории.

Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» появился на дорогах РФ с 1 марта. Он предупреждает о работе камер, фиксирующих нарушения. Согласно нормативам, знак устанавливают на трассах вне поселений, в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также при въезде в населенные пункты.