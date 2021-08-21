Три человека, в том числе ребенок погибли в ДТП в Карачаево-Черкесии

Три человека погибли и четверо получили травмы в ДТП на 249 км автодороги «Майкоп-Зеленчукская» в Карачаево-Черкесии. По данным МВД по КЧР, авария произошла 20 августа около 21.15.

«Водитель автомобиля Kia Rio, не соблюдая скоростной режим, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ "Патриот"», - сообщили в пресс-службе ведомства данные предварительной информации.

В результате аварии на месте погибли два человека - водитель и пассажир автомобиля Kia. В Зеленчукскую ЦРБ сразу же были доставлены пятеро пострадавших - трое из автомобиля УАЗ «Патриот» и двое несовершеннолетних из Kia Rio. Один из молодых людей позже умер в больнице.